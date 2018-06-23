Жену премьер-министра Израиля обвинили в растрате – она заказывала еду из ресторанов за государственные деньги

Жене премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Саре предъявлены обвинения в мошенничестве и нецелевом расходовании государственных средств.

Об этом сообщает «Медуза».

По версии обвинения, Сара Нетаниягу в 2010-2013 годах заказала в резиденцию премьер-министра еды из ресторанов на 350 тысяч шекелей (96 тысяч долларов). Тем самым Нетаниягу нарушила правило, запрещавшее резиденции одновременно тратить деньги на повара и на заказ еды. Чтобы скрыть нарушения, она велела оформить повара как рабочего, считает обвинение. Адвокаты Нетаниягу назвали обвинения абсурдными. Они утверждают, что она не знала об этих правилах.

- Обвинение основано не только на ложных утверждениях и ошибочных данных, но и на незаконном положении, введенном специально для премьер-министра Нетаниягу, - заявили адвокаты.

На Сару Нетаниягу несколько раз подавали в суд бывшие сотрудники из-за плохого отношения и условий труда. В 2016 году суд обязал ее выплатить по одному из этих исков 170 тысяч шекелей. В 2017 году сообщалось, что Сара Нетаниягу предстанет перед судом по обвинению в других злоупотреблениях государственными средствами.

В отношении самого Биньямина Нетаниягу ведется несколько расследований, связанных с подозрениями в коррупции и мошенничестве. Официальные обвинения ему пока не предъявлены.