Николаевец получил условный срок за попытку контрабанды медалей

Центральный районный суд приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком один год 43-летнего николаевца, которого признали виновным в попытке контрабанды культурных ценностей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что этот николаевский чиновник пытался незаконно вывезти из Украины медали XIX-ХХ веков.

«Обвиняемый подыскивал клиентов на специализированных сайтах в интернете и через международные почтовые сервисы пытался незаконно отправить иностранным заказчикам культурные ценности. Во время обысков по месту жительства и в автомобиле обвиняемого обнаружили материалы и электронные носители, медали, подтверждающие его противоправную деятельность», - сообщили в прокуратуре.

К условному сроку его приговорили из-за того, что николаевец признал себя виновным в совершении преступления и искренне раскаялся.