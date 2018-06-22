В Киеве сотрудник консульства Ирана устроил ДТП и попытался сбежать с места аварии

В пятницу, 22 июня, в Киеве произошла авария с участием автомобиля с дипломатическими номерами.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Авария случилась утром на улице Арсенальной. По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan с номером DP 021012 засмотрелся в телефон и въехал в Volkswagen. При этом, виновник аварии даже не попытался затормозить или объехать автомобиль.

«Сразу после аварии водитель Nissan зачем-то пытался покинуть место ДТП, но прохожие ему не дали это сделать», ― пояснили в группе.

Согласно предварительной информации, автомобиль Nissan принадлежит консульству Ирана. На месте работает полиция.

Напомним, в Киеве полиция не дала сесть за руль пьяному российскому дипломату.