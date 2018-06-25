В Мексике во время просмотра матча сборной на ЧМ-2018 убили шесть человек

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес вчера, 23 июня, шесть человек были убиты во время просмотра матча между национальной сборной и командой из Южной Кореи на чемпионате мира.

Об этом сообщает Униан, с ссылкой на El Universal.

Так, согласно информации издания, семь мужчин собрались в гараже частного дома, чтобы поболеть за свою сборную. Когда они расставили столы, стулья, включили телевизор, открыли пиво и начали смотреть игру, в помещение ворвались вооруженные люди и открыли огонь по болельщикам. Уточняется, что шесть мужчин погибли на месте, еще один был ранен.

Отметим, сборная Мексики обыграла соперников из Южной Кореи (2:1) в матче второго тура группы F чемпионата мира-2018.



Напомним, что в турецком городе Бодрум в одном из ночных клубов произошла стрельба, в результате которой двое погибли, а четверо получили ранения.