Хотел отомстить одному из жителей: В Сумской области пьяный военный бросил гранату в жилой дом

В субботу, 23 июня в Глухове Сумской области в двухэтажном доме произошел взрыв в результате разрыва боевой фугасной гранаты, никто из жильцов не пострадал.

Об этом сообщают в национальной полиции Сумской области.

Значительные повреждения получили входные двери, стены и окна дома. Жители жилого микрорайона, а большинство из них старики, были напуганы. Взрыв был настолько мощный, что в одной из квартир дома упала пожилая женщина, а в соседнем доме со стола упала лампа.

Специалисты-взрывотехники утверждают, если бы в это время в подъезде находились люди, то шансов выжить у них не было, ведь зона поражения от взрыва такой гранаты достигает 35 метров.

В ходе оперативных следственных действий было установлено, что гранату в дом бросил один из бывших военных в состоянии алкогольного опьянения. Так он хотел отомстить мужчине, который жил в этом доме за замечания в его адрес.

Бывшему военному сообщено о подозрении по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины («Хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений») и 263 ч. 1 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами»).

Мужчину задержали, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что в воскресенье, 10 июня, на территорию частного домовладения в поселке городского типа Березнеговатое неизвестные бросили взрывное устройство.