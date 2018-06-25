Выясняли оношения: На Николаевщине гулянка закончилась дракой местных жителей с полицейским и его женой

В Новой Одессе в субботу, 23 июня, после празднований дня рождения двое местных жителей - брат и сестра - подрались с полицейским и его женой.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Происшествие произошло после празднования дня рождения. Одна из гостей, девушка по имени Анна, позвонила своему брату Виктору с просьбой забрать с праздника. В машине она рассказала, что ее оскорбил и ударил оперуполномоченный Новоодесского отдела полиции Дмитрий Бойко.

После этого Виктор решил вернуться обратно, чтобы поговорить с обидчиком сестры. Его встретил полицейский Дмитрий Бойко с еще одним своим коллегой по имени Владимир. По словам девушки Виктора Виктории Кравченко, после попытки Виктора уточнить у мужчин, кто из них Дмитрий Бойко, он сразу получил в ответ удар в лицо. Увидев это, из машины Виктора выбежали его сестра Анна, девушка Виктория и их друг Андрей, которые попытались разборонить драку. Виктория попросила еще одного товарища полицейских остановить конфликт, но тот, по ее словам, накинул ей на шею кофту и начал душить. Она оттолкнула мужчину, и они вместе упали. При падении Виктория якобы сильно ударила голову, и через время ей помог встать ее друг Андрей.

По словам Виктории Кравченко, далее она видела, как Дмитрий Бойко сильно толкнул Анну, а также как ее знакомые пытались успокоить полицейского, но он не шел на диалог.

Позже, как сообщила Кравченко, к драке присоединились и жена Дмитрия Бойко Арина вместе со своей матерью. Супруга новоодесского полицейского начала хватать Анну и Викторию за волосы. Девушкам удалось убежать к машине, но там их якобы встретила мать Арины Бойко, которая сначала не давала возможности Анне и Виктории сесть в салон автомобиля, а когда они сели на заднее сидение машины, то продолжала бить ногой и оскорблять пострадавших.

Как пишет Виктория Кравченко, далее снова появилась жена полицейского Арина Бойко, которая достала предмет похожий на револьвер и начала угрожать стрельбой из оружия. Этим же револьвером супруга местного полицейского якобы разбила голову Анне. Ее брат Виктор смог добраться до своего автомобиля и одна из сторон потасовки начала уезжать, а их оппоненты в этот момент якобы еще повредили автомобиль.

Как отметила Кравченко, далее они увезли Анну с разбитой головой в больницу, где у нее диагностировали сотрясение головного мозга. По словам участников конфликта, они написали в полицию заявления из-за нападения на них.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили «Преступности.НЕТ», что по данному факту начали служебное расследование относительно полицейского Бойко и внесли события в Единый реестр досудебных расследований.

В полиции отметили, что конфликт изначально начался между Ариной и Анной еще во время празднования дня рождения. После праздника полицейский уехал с женой к себе домой.

Около 23:00 к дому оперуполномоченного приехали Виктор со своей сестрой Анной выяснять отношения, что и привело в дальнейшем к драке.

По факту конфликта, в полиции приняли четыре заявления с предварительной квалификацией по части 1 статьи 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины ­– от оперуполномоченного с женой и соответственно от Виктора и его сестры Анны.

По результатам медицинского освидетельствования, оперуполномоченный Новоодесского отдела полиции Бойко на момент происшествия был в трезвом состоянии.

Предварительно, в полиции пока не подтверждают участие еще других лиц в этом конфликте или же применение оружия. Расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье в ресторане двое депутатов устроили массовую драку, угрожая друг другу оружием.