В мексиканском городе после убийства кандидата в мэры спецслужбы задержали всех полицейских

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Около 30 сотрудников полиции мексиканского Окампо задержали по подозрению в связях с преступной организацией, причастной к убийству 64-летнего кандидата в мэры города Фернандо Анхелеса Хуареса.

Об этом сообщает BBC.

Политик был застрелен 21 июня возле собственного дома. После этого в город прибыли федеральные агенты, которые должны были задержать местных правоохранителей, однако начальник полиции Оскар Гонсалес Гарсиа не подчинился требованиям и отказался сдаваться.

Более того, по данным El Universal, по представителям федеральных властей был открыт огонь, в результате чего им пришлось отступить.

В итоге правоохранители вернулись на следующий день с подкреплением и арестовали всех полицейских.

Напомним, в Мексике во время просмотра матча сборной на ЧМ-2018 убили шесть человек.

Роман Свиридов

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