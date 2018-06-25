В мексиканском городе после убийства кандидата в мэры спецслужбы задержали всех полицейских

Около 30 сотрудников полиции мексиканского Окампо задержали по подозрению в связях с преступной организацией, причастной к убийству 64-летнего кандидата в мэры города Фернандо Анхелеса Хуареса.

Об этом сообщает BBC.

Политик был застрелен 21 июня возле собственного дома. После этого в город прибыли федеральные агенты, которые должны были задержать местных правоохранителей, однако начальник полиции Оскар Гонсалес Гарсиа не подчинился требованиям и отказался сдаваться.

Более того, по данным El Universal, по представителям федеральных властей был открыт огонь, в результате чего им пришлось отступить.

В итоге правоохранители вернулись на следующий день с подкреплением и арестовали всех полицейских.

Напомним, в Мексике во время просмотра матча сборной на ЧМ-2018 убили шесть человек.