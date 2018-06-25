В Николаеве мотоциклист на угнанном «Suzuki» пытался сбежать от патрульных

В Николаеве 25 июня патрульные задержали мотоцикл, который находился в розыске, и составили ряд административных материалов на его водителя.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около полуночи патрульные увидели мотоцикл «Suzuki», у пассажирки которого отсутствовал шлем. При попытке патрульных остановить мотоцикл и пообщаться с водителем тот лишь ускорился и на требования об остановке не реагировал. Полицейские передали ориентировку и начали наблюдение за направлением движения нарушителя, корректируя свободные наряды по радиоэфиру. На пересечении проспекта Центрального и улицы Садовая водитель мотоцикла остановился на красный свет и был немедленно заблокирован служебными автомобилями.

Во время общения с мотоциклистом выяснилось, что он не имел никаких документов на транспортное средство, а проверка по имеющимся базам данных показала, что мотоцикл находится в угоне и его разыскивает Святошинский отдел полиции Киева.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции и составили на 23-летнего водителя админматериалы за нарушение правил пользования мотошлемами, невыполнение требований об остановке, управление транспортным средством без регистрационного документа на транспортное средство.

Напомним, что в Николаеве мотоциклист попал в ДТП, когда пытался «проскочить» между машинами.