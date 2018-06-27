Житель Николаевщины вырастил грядку с коноплей, чтобы «лечить боли в желудке»

В Вознесенском районе Николаевщины полиция пришла с обысками к 52-летнему мужчине, который вырастил у себя на приусадебном участке 24 куста конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступила информация, что мужчина выращивает наркотики у себя дома. Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск в домовладении и изъяли 24 куста конопли, за которыми хозяин тщательно ухаживал.

По словам мужчины, коноплю он выращивал исключительно для здоровья, потому что у него часто болит желудок, а отвар из этих растений успокаивает боль. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»). После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине фермер вырастил конопли на 1,5 миллиона гривен.