Он хотел продать асфальтную крошку за 700 гривен, - полиция о задержании водителя КП «ЭЛУ Автодорог»

В Николаеве работник предприятия, которое специализируется на ремонте дорог, пытался продать асфальтную крошку за 700 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 25 июня в Николаеве сотрудники Управления по защите экономики задержали работников коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» за незаконный сбыт асфальтной крошки.

В ГУНП сообщают, что в Центральный отдел полиции обратились сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области с сообщением, что ими задокументирован факт кражи работником предприятия, которое занимается ремонтом дорог. Как оказалось, водитель, который должен перевезти асфальтную крошку после проведения демонтажа покрытия дороги, пытался ее продать неизвестному лицу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительно начато уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Продолжается следствие.

Напомним, в 2016 году николаевский городской голова Александр Сенкевич хотел за символические деньги продать израсходованную после ремонта дорог в городе асфальтную крошку, чтобы помочь с ремонтом дорог за Николаевом.