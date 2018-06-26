Николаевские спецназовцы на службе в Донецкой области задержали троих воров угля из вагонов

Бойцы роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев», которые обеспечивают публичной порядок и безопасность граждан на территории Донецкой области, задержали троих воров угля из вагонов.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В течение нескольких дней спецназовцы заставали злоумышленников за воровством на территории железнодорожной станции Доброполье. На момент задержаний правонарушители уже успевали наполнить мешки углем.

В одном случае человек похитил 300 килограмм угля, а через несколько дней двое похитителей успели перегрузить почти полторы тонны.

Всех правонарушителей доставили в местный участок полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств и привлечения к ответственности. В обоих случаях уголь изъяли, а в отношении правонарушителей возбудили уголовные производства по статье 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»).

Напомним, что ранее бойцам роты полиции особого назначения «Николаев» («Святой Николай»), которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил, передали два новых служебных автомобиля «УАЗ».