В Николаеве отдали под суд подростка, который распылил в школе слезоточивый газ

В Николаеве в Заводский районный суд направили обвинительный акт в отношении 16-летнего парня, который 21 мая этого года в школе №6 распылил газовый баллончик.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Действия парня привели к временному прекращению нормальной деятельности учебного заведения, сорвали учебный процесс. Из школы эвакуировали 400 учеников, 32 учителя, 10 техработников, кроме этого 39 учеников школы госпитализировали в больницу с диагнозом острое отравление средней тяжести.

«В ходе расследования установлено, что парень, учащийся одного из учебных заведений города, пришел в эту школу к своему знакомому и из хулиганских побуждений распылил в уборной газовый баллончик – слезоточивый аэрозоль типа «Перец 4», - отметили в ведомстве.

Подросток признался в содеянном и пояснил, что обычно носил с собой баллончик для самообороны. Когда он распылил баллончик в школе, то испугался ответственности и скрылся. Действия подростка квалифицированы по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Ему грозит наказание от штрафа (до 850 гривен) до ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.