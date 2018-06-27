В Николаеве отдали под суд подростка, который распылил в школе слезоточивый газ

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В Николаеве в Заводский районный суд направили обвинительный акт в отношении 16-летнего парня, который 21 мая этого года в школе №6 распылил газовый баллончик.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Действия парня привели к временному прекращению нормальной деятельности учебного заведения, сорвали учебный процесс. Из школы эвакуировали 400 учеников, 32 учителя, 10 техработников, кроме этого 39 учеников школы госпитализировали в больницу с диагнозом острое отравление средней тяжести.

«В ходе расследования установлено, что парень, учащийся одного из учебных заведений города, пришел в эту школу к своему знакомому и из хулиганских побуждений распылил в уборной газовый баллончик – слезоточивый аэрозоль типа «Перец 4», - отметили в ведомстве.

Подросток признался в содеянном и пояснил, что обычно носил с собой баллончик для самообороны. Когда он распылил баллончик в школе, то испугался ответственности и скрылся. Действия подростка квалифицированы по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Ему грозит наказание от штрафа (до 850 гривен) до ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.

Вадим Богданов

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