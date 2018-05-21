В Николаеве в школе неизвестные расплылили слезоточивый газ - около 400 человек эвакуировали

Утром в понедельник, 21 мая, в Николаеве в школе №6 из-за расплыления слезоточивого газа в коридоре эвакуировали около 400 детей.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отметим, что неизвестные в здании школы распылили вещество слезоточивого и раздражающего действия, в результате чего несколько детей с покраснением глаз обратились за медицинской помощью. Вследствие произошедшего был прерван учебный процесс.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в здании школы, расположенной в Заводском районе Николаева распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом.

На место прибыли химики Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделение Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины. Из школы эвакуированы около 400 учеников. По состоянию на 12:00 32 школьника направили в лечебные учреждения с целью уточнения состояния здоровья.

Специалисты провели соответствующие замеры опасных веществ не обнаружено. Работы по обследованию здания школы продолжаются. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.

В то же время депутат Николаевского городского совета Дмитрий Жвавый на своей странице в Facebook написал, что шестеро детей увезла карета скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее в Павлограде из-за распыления неизвестного вещества из школы эвакуировали сотни учеников.

Также напомним, что 8 мая в 9:13 на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание. Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилось до 53.