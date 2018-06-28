Обвиняемого в нападении на трех николаевцев за час отпустили под домашний арест – в суде за него просила теща-депутат

Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое и грабеже, которые он совершил в Николаеве вместе с подельником в течение одного часа. При этом обвиняемого хотела взять на поруки его теща, которая является депутатом городского совета.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева, вынесенное судьей Оксаной Мамаевой.

Согласно определению суда, которым изначально обвиняемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, он совершил три нападения в течение одного часа после полуночи 3 апреля.

Так, около 00:20 обвиняемый вместе с подельником, личность которого еще неустановленная следствием, зашел во двор дома по улице 2-я Экипажная. Подельник обвиняемого начал избивать жертву, сорвал с шеи две серебреные цепочки с крестиком и кулоном и отобрал телефон. Обвиняемый в это время подобрал упавший рюкзак потерпевшего с документами.

Примерно через 20 минут они настигли девушку, которую неустановленный подельник схватил за голову и ударил об колено. После этого обвиняемый со своим соучастником отобрали рюкзак, телефон, портативную музыкальную колонку и другие ценности.

Уже около часа ночи двое злоумышленников встретили еще одну жертву. У нее отобрали серьги, кольца, телефон, деньги и другие личные вещи. В ту же ночь обвиняемого задержали и днем сообщили о подозрении.

23 июня у обвиняемого должен был истечь срок содержания под стражей, поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством о продлении этой меры пресечения. В суде он отмечал, что более мягкая мера пресечения не может обеспечить риски влияния на уголовное производство.

Обвиняемый и его адвокат, возражали против продления срока содержания под стражей. Они просили изменить мера пресечения на более мягкую – на личное поручительство депутата Сватовского городского совета (Луганская области), которая является матерью жены обвиняемого. Теща-депутат также была на заседании и подтвердила, что готова взять обвиняемого на поруки.

В итоге судья Мамаева отметила, что депутат заинтересованное лицо, поэтому отказала отпустить обвиняемого под ее поручительство. При этом она решила, что будет для обвиняемого достаточной мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время по адресу в городе Сватово Луганской области.

Напомним, ранее на Николаевщине депутаты райсовета взяли на поруки арестованного студента, который вместе с патрульным грабил николаевцевю