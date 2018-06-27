Киберполиция закрыла один из крупнейших онлайн-кинотеатров в Украине

В Украине киберполиция прекратила деятельность одного из крупнейших онлайн кинотеатров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

«Онлайн-площадка onlainfilm, которая распространяла информацию с нарушением авторских прав, работала в течение последних девяти лет. Сейчас ее работа прекращена. Полицейские установили участников преступной группы, которые организовали деятельность этого ресурса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе Хмельницкий полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков. По их результатам изъято компьютерную технику и деньги.

«Сумма ущерба, причиненного правообладателям, будет установлена после проведения всех необходимых следственных действий», - добавили в МВД.

Напомним, что ранее киберполиция разоблачила в Украине сеть онлайн-казино - организаторами оказались эмигранты из России.