На Николаевщине пьяный водитель предложил патрульным тысячу гривен взятки – теперь ему придется заплатить 8,5 тысяч штрафа

Суд наказал штрафом в 8,5 тысяч гривен жителя Николаевщины, который после поимки на управления автомобилем в нетрезвом состоянии хотел откупиться от патрульных взяткой в тысячу гривен.

Об этом свидетельствует приговор Жовтневого районного суда Николаевской области.

Так, около 23:30 9 марта на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Котлярово Витовского района патрульные остановили водителя «ВАЗ-2108». Патрульные предложили водиетлю пройти тест на алкогольное опьянение, на что последний согласился. По результатам его проверки установили, что он мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому полицейские начали составлять в отношении него протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 130 КУоАП.

В это время водитель «ВАЗ» захотел избежать ответственности за совершенное им нарушение, и предложил должностным лицам неправомерную выгоду в сумме тысяча гривен, хотя сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о предусмотренной за это уголовной ответственности по статье 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении мужчины поступил в суд вместе с договором виновности. Обвиняемый признал свою вину и вместе с прокурором оговорили меру наказания за предложение взятки полицейским.

В итоге суд признал мужчину виновным в уголовном преступлении по части 1 статьи 369 УК Украины и наказал штрафом в 8,5 тысяч гривен.

Напомним, в Баштанском районе оперативники СБУ задержали двух полицейских, вымогавших взятку у водителя.