В Баштанке оперативники СБУ задержали двух полицейских, вымогавших взятку у водителя

В Баштанке спецподразделение К управления СБУ в Николаевской области и военная прокуратура 11 июня задержали начальника и сотрудника сектора реагирования патрульной полиции Баштанского отдела полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Лейтенант и старший сержант полиции за не направление гражданина в медицинское учреждение для освидетельствования и не составление безосновательного административного протокола, требовали от него неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч гривен.

Полицейских задержали непосредственно во время передачи очередной части взятки в размере 4 тысячи гривен. Начато уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Николаевской области.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», подозреваемые полицейские стали обвинять водителя в том, что он якобы употреблял наркотики – «когда-то курил» коноплю и угрожали составить на него админпротокол, который мог привести к солидному штрафу и лишению водительских прав. Водитель в ответ на это обратился в СБУ и сообщил о вымогательстве.

Напомним, что двух николаевских полицейских отдали под суд за вымогательство. Ранее в Николаеве за вымогательство взятки задержали офицера патрульной полиции - он отобрал у водителя паспорт, чтобы мотивировать заплатить взятку в 10 тысяч гривен.