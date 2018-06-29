В Николаеве родители девочек пожаловались на пристававшего к детям извращенца на детской площадке – в полиции открыли уголовное дело

В Николаеве полиция открыла уголовное производство по факту развратных действий мужчина относительно малолетних девочек на детской площадке.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло на детской площадке в четверг, 28 июня. Один из мужчин якобы совершал развратные действия в отношение малолетних детей.

В полиции сведения по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 156 («Развращение несовершеннолетних; действия, совершенные в отношении малолетнего») Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные мероприятия.

Мужчина на вид около 55-60 лет заприметив играющих 10-летних девочек на детской площадке во дворе домов Авангардная, 47 и Чайковского, 3, стал ходить за ними и задавать разные вопросы, пишут со ссылкой на мать одной из девочек «Новости N».

Девочки испугались и залезли на дерево, но мужчине не ушел, а начал уговаривать их спуститься. Позже мужчина якобы снял штаны, трусы и продемонстрировал детям свои гениталии.

Напомним, под Днепром недавно вышедший из тюрьмы педофил изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил ее умирать.