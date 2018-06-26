Под Днепром недавно вышедший из тюрьмы педофил изнасиловал 10-летнюю девочку и бросил ее умирать

В понедельник, 26 июня, в Днепропетровской области 28-летний мужчина изнасиловал и нанес ранения 10-летней девочке.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель начальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Благодаря быстрому реагированию полиции на своевременное сообщение граждан при отработке местности возле места совершения преступления, а также близлежащих сел был задержан житель соседнего населенного пункта, 1990 г.р. Задержали его, когда он возвращался домой после совершения своего позорного преступления. У него изъята одежда со следами крови», — написал он.

Сообщается, что происшествие в районе Новомосковска. Мужчина недавно только освободился из мест заключения за предыдущее изнасилование, совершенное в 2010 году. Теперь он изнасиловал девочку и бросил ее умирать в кустах. Ее случайно обнаружили прохожие.

Известно, что на данный момент девочка пребывает в больнице. Врачи оценивают состояние пострадавшей, как тяжелое. По словам Аброськина, преступник нанес жертве ранения.

Напомним, что ранее 14 июня во дворе дома в самом центре Николаева изнасиловали 12-летнюю девочку. По подозрению в этом преступлении задержали трех парней, в компании которых она была. В полиции сообщили, что девочка сама попросилась в компанию трех парней, и они вместе распивали алкоголь. Двоим подозреваемым по 18 лет, третьему – 21 год. Суд арестовал троих подозреваемых, также была представлена версия случившегося со стороны обвинения.