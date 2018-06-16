Суд арестовал всех трех подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки – один из них еще и обокрал свою жертву

В Николаеве 15 и 16 июня следственный судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко арестовал без права внесения залога трех местных жителей, подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, ночью 14 июня во дворе дома в самом центре Николаева изнасиловали 12-летнюю девочку. По подозрению в этом преступлении задержали трех парней, в компании которых она была. В полиции сообщили, что девочка сама попросилась в компанию трех парней, и они вместе распивали алкоголь. Двоим подозреваемым по 18 лет, третьему – 21 год. Ранее суд арестовал одного из подозреваемых, также была представлена версия случившегося со стороны обвинения.

Изнасилование вменяют одному из подозреваемых. Еще двух подозревают в попытке изнасилования, а старшего из подозреваемых – в краже личных вещей девочки.