В николаевской многоэтажке сгорели щитовые – пожарные эвакуировали пять человек

В субботу, 30 июня в одном из многоэтажных домов в Николаеве сгорели щитовые в подъезде на пяти этажах.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 10:10 по экстренному номерому 101 поступило сообщение о пожаре щитовых в подъезде с первого по пятый этаж девятиэтажного дома на улице Карпенко. На место прибыли очередные отделения Государственного пожарно-спасательных частей Центрального и Заводского районов, а также очередная смена оперативно-координационного центра. Из-за плотного задымления пожарные эвакуировали из помещений 5 человек.

В 10:25 пожар был локализован, в 10:30 - ликвидирован на площади 5 метров квадратных. От ГСЧС привлекалось 3 единицы техники 10 человек личного состава. Также привлекалась бригада «Николаевоблэнерго».

Напомним, в Вознесенске 28 июня горела хозпостройка из-за неосторожного обращения с огнем со стороны неизвестного – спасателям удалось избежать перебрасывания пожара на жилой дом.