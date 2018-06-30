В Киеве хулиган пробежался по крыше полицейского автомобиля и не смог объяснить, зачем

В Киеве, на Крещатике хулиган неожиданно запрыгнул на крышу полицейского автомобиля, пробежался, спрыгнул и убежал.

Об этом сообщают в dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщается в Еспресо, 22-летний парень решил пробежаться по патрульной машине, от чего у машины лопнуло лобовое стекло, а на крыше образовалась вмятина.

Один из полицейских погнался за ним и догнал его возле Бессарабского рынка. Однако парень не прошел и 100 метров, вырвался и побежал снова к рынку. Задержать нарушителя помогли неравнодушные прохожие. На этот раз его уже вели двое полицейских, которые и посадили его в патрульную машину.

Отмечается, что от удара лобовое стекло лопнуло в нескольких. На место прибыла следственно-оперативная группа, а также карета «скорой», которую вызвали для задержанного. Причины своего поступка хулиган объяснить не смог.

Напомним, в Сумах полицейские задержали парней, которые справляли природную нужду на памятный знак Героям Майдана.