Аноним угрожает СБУ и полиции, что убьет детей, которых он якобы взял в заложники

В Службу безопасности Украины и Национальную полицию 1 июля прислали анонимное письмо с угрозой убить детей, которые якобы находятся в заложниках.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Злоумышленник угрожает совершить преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов США. Правоохранители в числе других проверяют версию о возможных мошеннических действиях, ведь составленный анонимом список детей содержится на официальном сайте «Службы розыска детей», - сообщили в СБУ.

Двоих детей уже нашли, факты их похищения подтверждения не нашли.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестный сообщил о «заминировании» Варваровского моста – тревога оказалась ложной.