Пьяный николаевец стал цепляться к прохожему, получил отпор и попал в реанимацию

В Николаеве 27-летний мужчина устроил конфликт на улице с прохожим и получил тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Мужчина попал в реанимацию с переломом свода черепа и ушибом головного мозга. Полицейские выяснили, что телесные повреждения пострадавший получил в результате драки с неизвестным мужчиной на пересечении улиц 3-я Слободская и Кузнечная.

Оперативники Заводского отдела полиции установили подозреваемого в преступлении – 23-летнего жителя Николаевской области. Оказалось, что 27-летний пострадавший был пьян, находился возле питейного заведения и стал угрожать 23-летнему прохожему физической расправой.

«Не желая выяснять отношения с нетрезвым человеком, гражданин пошел дальше, но тот направился следом. И когда догнал, между мужчинами начался конфликт, в результате которого пострадавший получил телесные повреждения», - сообщили в полиции.

Прохожему теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что ранее в Николаеве оперативники задержали двоих злоумышленников, которые скрывались от полиции почти год.