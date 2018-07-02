Вице-спикер Рады Геращенко озвучила фамилии 23 россиян, которых Украина готова обменять на украинских политзаключенных

Ирина Геращенко Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала фамилии россиян, которых Украина готова в обмен на украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в тюрьмах Российской Федерации.



Об этом шла речь в ходе брифинга, передает УНН.

Так, в числе россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных числятся: Максима Одинцов, Виктор Агеев и Олег Доронин.

«Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ, я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур, кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе, для всех них», - сообщила Геращенко.

В свою очередь, полный список россиян, которых Украина готова обменять, выглядит следующим образом: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

«Это те граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, либо в отношении них идут судебные процессы»,- добавила она.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Денисова заявила об обмене 23 российских заключенных на 23 украинцев.