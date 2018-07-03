В Киеве задержали особо опасного преступника, сбежавшего из зала Миргородского суда

В Киеве полиция задержала сбежавшего из зала Миргородского суда Виталия Суржана.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Напомним, что ранее полиция Полтавской области объявила в розыск особо опасного преступника, сбежавшего из зала суда в Миргороде.

Выяснилось, что Суржан сбежал из зала с помощью своей подруги и конвоира. Сейчас соучастников побега задержали и поместили под стражу. Самого преступника доставили в спецучреждение.

Как известно, 40-летний Суржан Виталий Александрович осужден за совершение преступлений, предусмотренных статью 257 («Бандитизм»), 187 («Разбой»), 289 («Незаконное завладение транспортным средством»), 263 («Незаконное обращение с оружием») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что один из самых известных преступников Франции сбежал из тюрьмы на вертолете.