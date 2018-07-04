Николаевская полиция начала расследование по факту строительства многоэтажного дома в Леваневцах

Во вторник, 3 июля сотрудники полиции по адресу Леваневцев, 9 начали расследование по факту незаконной застройки береговой линии.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили в Заводском отделе полиции.

Так, проверку проводили в рамках уголовного производства статьи 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»).

- Начато это производство в соответствии с обращением главы Заводского района Виктора Дмитрука, про незаконное строительство. В общем в рамках этого производства проводиться расследование, ведутся следственные действия, в определенные инстанции направлены запросы касательно законности строительства на этом участке. По результатам данной проверки будут предоставлены юридическая оценка действиям застройщика и соответствующая правовая квалификация, - сообщили в полиции.

При этом, депутат Николаевского городского совета Светлана Таранова на своей странице в Facebook сообщила, что в 2009 году, когда история с вырубкой деревьев и застройкой данной территории только начиналась, то жительница Николаева Лидия Шуст, которая на тот момент активно представляла права жителей микрорайона Леваневцев, позже перешла на сторону застройщика и представляла его в судах.

Напомним, что в понедельник, 2 июля в ходе аппаратного совещания у мэра Александра Сенкевича подняли вопрос незаконной застройки прибережной зоны микрорайона Леваневский. Тогда же выяснилось, что у фирмы-затройщика есть декларация, в котором указывается что на данном участке будет проводится реконструкция. В итоге, начальник городского ГАСКа Валентин Возчиков уверил мэра и депутатов, что все будет по закону, и если есть нарушения, то стройку ликвидируют, а о результатах проверки и других действиях он будет сообщать лично.

Ранее сообщалось, в 2009 году депутаты Николаевского городского совета приняли решение №36/62, согласно которому последняя зеленая зона в бывшем военном гарнизоне на берегу реки, на месте бывшего летнего кинотеатра была роздана 18-ти гражданам под строительство индивидуального жилья. После чего началась вырубка деревьев, а жители соседних домов сразу же стали протестовать против уничтожения зеленой зоны.

Однако, люди, вышедшие на общее собрание к месту вырубки рощи, в ходе бурного обсуждения плана своих действий так и не решились сносить забор, возведенный вокруг сквера застройщиками.