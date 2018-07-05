На Киевщине задержали депутата сельсовета, который вымогал миллион гривен за выделение земучастков для захоронение

Правоохранители Киевской области с поличным задержали депутата Гостомельского поселкового совета за вымогательство миллиона гривен взятки.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в Facebook.

Отмечается, что чиновник требовал взятку в миллион гривен за выделение 100 земельных участков под захоронение умерших.

Правоохранители задокументировали получение части неправомерной выгоды в сумме 312 500 гривен.

В автомобиле депутата, который задержан в порядке ст.208 УПК Украины, обнаружили полученные деньги. Также изъяты поддельные акты о факте проживания лиц на территории поселкового совета. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства фигуранта.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее начальник Департамента госрегистрации вместе с подельниками погорели на взятке в ₴200 тысяч.