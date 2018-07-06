В Николаеве суд арестовал задержанного начальника Вознесенской исполнительной службы с залогом в ₴140 тысяч

В пятницу, 6 июля, судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко избрал меру пресечения задержанному при получении взятки начальнику Вознесенского горрайонного отделения Главного территориального управления Государственной исполнительной службы Константину Кирееву.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе судебного заседания прокурор военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона ходатайствовал об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен.

В ходатайстве прокуратуры указано, что в декабре 2017 года в служебном кабинете своего подчиненного Киреев потребовал у него 20% от премии, которую тот получил от взысканной суммы по исполнительному производству. В случае отказа руководитель исполнительной службы пригрозил не подписывать заявление о премировании, в результате чего его подчиненный не получил бы денежных средств.

Прокуроры военной прокуратуры По словам прокурора, 14 марта 2018 года подчиненный Киреева Ф. обратился в правоохранительные органы по факту вымогательства со стороны своего начальника. 24 апреля текущего года Ф. взыскал с должника полную сумму долга по исполнительному производству, после чего подал заявление о премировании Кирееву. Тот, в свою очередь, потребовал с него 20% от суммы, что составило 6 тысяч гривен. В мае текущего он после взыскания с должника обратился к Кирееву с соответствующим заявлением о получении премии, за что руководитель потребовал 1270 гривен.

Также в ходе заседания стало известно, что 4 июня Ф. снова дал соответствующее заявление, чтобы получить за проделанную работу премию – Константин Киреев потребовал за свою подпись 830 гривен. Последний раз задержанный вымогал с подчиненного 20% от премии Ф. – от 2100 до 2400 гривен. В тот же день Киреев был задержан оперативниками в свое служебном кабинете при получении денежных средств.

Прокурор пояснил, что доказательствами в совершении уголовного преступления являются допросы свидетеля, которым является подчиненный Киреева, его заявление о том, что Киреев вымогал денежные средства, протокол обыска служебного кабинета начальника горрайонного отдела ГИС, где в ящике стола находились помеченные банковские купюры. Среди рисков он отметил, что Киреев имеет определенную связь со своим прямым начальником, а также, согласно заявлению Ф., требовал процент от премии от других подчиненных.

- На данный момент проводятся следственные действия для установления связей Киреева с руководством ГИС в Николаевской области. В ходе досудебного расследования установлено, что Киреев давал денежные средства руководству ГИС в Николаевской области, - говорится в ходатайстве.

В своем пояснении суду Киреев рассказал, что он своему подчиненному, с которым у него дружеские отношения, продал телевизор, за который тот должен был отдать денежные средства несколькими частями. И те деньги, которые ему давал Ф. являются долгом за телевизор, а не процент от премии.

Также Киреев заявил, что начальник исполнительной службы, согласно законодательству, может получать четвертую часть от премии своих подчиненных.

- Как руководитель я имею право на процент от исполнительных производств - 0,5%. Исполнитель получил процент, а я от этого процента, - сказал он.

Сторона защиты также заявила, что Киреев с 4 июля уволился с должности начальника Вознесенского горрайонного отдела исполнительной службы, в связи с чем риск влияния на сотрудников и свидетелей отсутствует. Адвокаты подозреваемого просили суд применить к Кирееву меру пресечения в виде личного обязательства.

В итоге судья Центрального райсуда Николаева Иван Дирко арестовал Константина Киреева с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен.

«С учетом наказания, которое грозит подозреваемому в случае доказательства его вины есть существенный риск сокрытия от следствия. Кроме этого, существует риск препятствовать производству другим образом, согласовав со свидетелями версию о долге государственного исполнителя, который он возвращал подозреваемому», – говорится в сообщении суда.





Напомним, что