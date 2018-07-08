В Великобритании по подозрению в убийстве восьми младенцев арестовали медсестру

Люси Летби В Великобритании по подозрению в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шести арестовали 28-летнюю медсестру неонатологического отделения больницы графства Честер Люси Летби.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на британские СМИ.

Расследование было начато в связи с необъяснимым ростом смертности в неонатологическом отделении больницы. С 2009 по 2014 год смертельных случаев было не больше трех за год. Однако в 2015 году в отделении было зарегистрировано восемь смертей, а в 2016 - пять.

Из-за повышения детской смертности больница отказалась от ухода за младенцами, родившимися раньше, чем на 32 неделе беременности, и закрыла три отделения интенсивной терапии.

В мае 2017 года полиция начала расследование после сообщения Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья о том, что действия персонала в отделении были неадекватными. Хотя проверка не смогла обнаружить причины роста смертности детей в период с июня 2015 года по июнь 2016 года, она выявила ряд проблем. Среди них - значительные пробелы в расписании дежурств, проблемы с принятием решений и нежелание некоторых сотрудников обращаться за советом к коллегам.

Детектив-инспектор Пол Хьюз, возглавляющий расследование, назвал арест Люси Летби «значительным шагом вперед». Он также сообщил, что с тех пор как полиция начала расследовать дело, ее заинтересовал уход за 32 младенцами, 17 из которых умерли. Женская больница в Ливерпуле сообщила, что тоже вовлечена в полицейское расследование.

СМИ опубликовали фото и видео синей палатки и полицейских у дома медсестры, в котором провели обыск.

Источник в Национальной службе здоровья Великобритании сообщил, что одного из сотрудников больницы отстранили от работы около 12 месяцев назад, и каждого сотрудника больницы "от уборщиков до врачей" опросила полиция.

Кроме того, источник из Национальной службы здоровья сообщил Time, что Люси Летби перевели с работы с пациентами на работу с документами в конце 2016 года.

В то же время, друзья и знакомые Люси Летби не верят, что она может быть причастна к убийствам, и утверждают, что на это ничего не указывало.

Сама Летби в 2013 году в интервью Chester And District Standard рассказывала, что начала работать в отделении после окончания учебы и заботилась о младенцах, которые нуждались в разного уровня поддержке.

Она работала там также во время обучения, еще до того, как получила квалификацию детской медсестры в Честерском университете в 2011 году. Летби имеет чистую запись в Совете медсестер и акушерок и даже была лицом кампании по сбору 3 миллионов фунтов стерлингов для своего отделения.

Напомним, в Германии мужчина подсыпал своим коллегам в еду химикаты - его подозревают в более чем 20 убийствах.