В Первомайске суд приговорил к двум годам условно мужчину, который украл из супермаркета шесть банок красной икры

Первомайский горрайонный суд Николаевской области приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроков в два года за кражу шести банок лососевой икры.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор суда.

Согласно документу, 9 мая текущего года мужчина украл из супермаркета две банки икры на сумму 435 гривен. Спустя несколько дней, 14 мая, он зашел в этот же универсам, где совершил кражу двух банок икры, общей стоимостью 444 гривны. Через два часа он пошел в другой супермаркет, откуда «вынес» аналогичные продукты на сумму 311 гривен.

16 мая злоумышленник, находясь в супермаркете, решил совершить кражу продуктов, которые положил в верхнюю одежду, но на выходе был задержан работниками магазина.

В приговоре отмечается, что мужчина добровольно компенсировал материальный ущерб, а также раскаялся в содеянном. В связи с этим суд выбрал ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Напомним, что на Сумщине 74-летнюю пенсионерку приговорили к двум с половиной годам за систематическую кражу колбасы и сладостей из супермаркета.