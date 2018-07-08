На Сумщине пограничники не дали вывезти из Украины в Россию предметы исторической ценности

В субботу, 7 июля, пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы помешали вывозу из Украины в Российскую Федерацию старинных книг и швейной машинки, изготовленной в начале ХХ века.

Об этом сообщается в пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

В пункте пропуска Екатериновка при осмотре автомобиля Nissan российской регистрации в багажном отделении авто пограничники обнаружили две старинные книги: Первоначальные старцы Гефсиманскаго скита (1881) и Обличеніе на книгу Фаррара, именуемую Жизнь Іисуса Христа (1899 года).

Кроме того, при осуществлении мер контроля в пункте пропуска Шебекино пограничники этого же отряда нашли в салоне автомобиля ВАЗ швейную машину Singer 1909 года изготовления, с которой гражданин направлялся также на выезд в Россию.

Сейчас все обнаруженные предметы, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты работниками фискальной службы. Относительно водителей составлены административные материалы.

Напомним, ранее украинские пограничники не дали россиянину вывезти из страны старый патефон.