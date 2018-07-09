В Киеве патрульные подстрелили разыскиваемого мужчину, который с ножом кидался на прохожих

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Патрульные Киева задержали мужчину, который находился в розыске.

Об этом сообщает патрульная полиция в Twitter.

«Во время задержания гражданин угрожал порезать себе горло ножом», – говорится в сообщении.

«Убегая, он пытался схватить женщину и бросался с ножом на патрульных. После предупреждения инспектор сделал несколько выстрелов, ранив его в ногу», – добавляет патрульная полиция.

Имя мужчины и инкриминируемые ему преступления в сообщении не уточняются.

Напомним, ранее в Киеве задержали особо опасного преступника, сбежавшего из зала Миргородского суда.

Роман Свиридов

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