В Киеве патрульные подстрелили разыскиваемого мужчину, который с ножом кидался на прохожих

Патрульные Киева задержали мужчину, который находился в розыске.
Об этом сообщает патрульная полиция в Twitter.
«Во время задержания гражданин угрожал порезать себе горло ножом», – говорится в сообщении.
«Убегая, он пытался схватить женщину и бросался с ножом на патрульных. После предупреждения инспектор сделал несколько выстрелов, ранив его в ногу», – добавляет патрульная полиция.
Имя мужчины и инкриминируемые ему преступления в сообщении не уточняются.
Напомним, ранее в Киеве задержали особо опасного преступника, сбежавшего из зала Миргородского суда.