Жителя Первомайска будут судить за то, что он из-за ревности убил мужчину металлической тачкой

В Первомайске 35-летнего мужчину будут судить по обвинению в убийстве 39-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Погибший является бывшим сожителем гражданской жены обвиняемого.

«Трагедия произошла в начале 2018 года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности и длительных неприязненных отношений возмутился, что бывший сожитель его 42-летней жены пришел к ее дому. Он нанес мужчине многочисленные удары кулаками и ногами в голову и туловище, после чего схватил металлическую тачку, которая находилась неподалеку, и нанес ей еще несколько ударов по голове потерпевшего», - сообщили в прокуратуре.

Травмы пострадавшего оказались несовместимыми с жизнью. Обвинительный акт направили в Первомайский районный суд, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.