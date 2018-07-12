В Луцке сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали своего начальника за вымогательство $3 тысяч от офицера

В среду, 11 июля, в Луцке сотрудники центрального аппарата Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали и.о. начальника Волынского управления внутренней безопасности.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Отмечается, что его уличили в вымогательстве и получении взятки за непривлечение к ответственности сотрудника ведомства.

В конце 2017 года, во время проведения итоговых совещаний, руководство Департамента внутренней безопасности НПУ отметило неудовлетворительную работу подразделения задержанного. Вскоре сотрудники центрального аппарата ДВБ НПУ получили оперативную информацию о причастности главы областного управления к коррупционной деятельности.

За непривлечение сотрудника областной полиции к уголовной ответственности он потребовал 3000 долларов «вознаграждения».

По собранным материалам ДВБ НПУ детективами Главного следственного управления НПУ было начато уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины («Получение взятки»).

И.о. начальника Волынского УДВБ НПУ был задержан в порядке ст.208 УПК Украины, при поддержке и процессуальном руководстве ГПУ, бойцами отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ сразу после получения им взятки. В ближайшее время полицейскому будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

«Работник Департамента внутренней безопасности НПУ должно быть образцом для всех полицейских, а в случае противоправных действий - нести ответственность по всей строгости закона, без исключений», - подчеркнул начальник ДВБ НПУ генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль.

Напомним, что экс-начальник взрывотехнической службы Нацполиции вымогал деньги у подчиненных – отбирал по 500 гривен с зарплаты.