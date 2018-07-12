В Запорожье мошенники представляясь прокуратурой вымогали у предпринимателей деньги на «благотворительность»

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Группа мошенников организовала в Запорожье схему по выманиванию денег у местных предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В нее входили представители местного криминалитета. Злоумышленники звонили руководителям предприятий и от имени «прокуроров» Запорожской области и требовали перевести денежные средства «в благотворительных целях».

«Данная преступная схема не нова - соответствующие случаи имели место в нашем регионе. Ранее злоумышленники уже действовали по аналогичной схеме, используя имя руководителя Запорожской ОГА. К сожалению именно пережитки «идолопоклонства» перед правоохранительными органами и представителями власти играют в пользу преступников и делают данную мошенническую схему эффективной», - отметили в областной прокуратуре.

В связи с этим в ведомстве призвали граждан, в случае подобных звонков и сообщений, ни в коем случае не выполнять указаний мошенников и не перечислять никому своих денег.

Напомним, на Николаевщине телефонные мошенники от имени руководства облпрокуратуры предлагали главам РГА и предприятий «решить вопросы».

Роман Свиридов

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