На Житомирщине задержали мужчину, который снимал и публиковал в сети имитации секса с годовалой дочерью

Полицейские задержали мужчину, который снимал и публиковал в интернете имитацию половых отношений с ребенком.

Об этом сообщает заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Сегодня с утра наши сотрудники киберполиции по результатам проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали очередного подонка. Да, суда еще не было, но все-таки задержали 28-летнего подонка родом из Житомирской области, который имитировал половые отношения со своей дочерью 2017 года рождения и распространял эти фото и видео в интернете, получая денежное вознаграждение», — пишет он.

При этом Аброськин акцентирует на необходимости принятие законопроекта 6607, усиливающего наказание за половые преступления против несовершеннолетних.

«Сделанные этим нелюдем фотографии не могу выставить, потому что нормальные граждане не смогут их смотреть, от этих фото становятся волосы дыбом. Цена одного дня наших раздумий — искалеченные детские жизни», — добавляет заместитель главы полиции.

Напомним, 13 июня в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая снимала порно с 4-летней дочерью. Позже стало известно, что семейная пара, которая снимала порно с четырехлетней дочерью, оказались братом и сестрой.