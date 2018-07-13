В Германии участницу неонацистской группировки за 10 убийств приговорили к пожизненному заключению

В Германии приговорили к пожизненному сроку участницу группировки «Национал-социалистическое подполье». Суд над Беатой Цшепе продолжался пять лет, за это время были допрошены почти 800 человек. Общие расходы немецкого правительства на процесс составили не менее 28 миллионов евро.

Об этом сообщает «Медуза».

Двое других участников группировки – Уве Мундлос и Уве Бонхардт – покончили с собой в 2011 году. Вместе с Цшепе судили сообщников неонацистов – четыре человека получили разные сроки заключения за то, что оказывали постоянную помощь «подпольщикам», зная об их целях.

Неонацисты совершили 10 убийств за пять с половиной лет. Первое – в сентябре 2000 года, последнее – в апреле 2006 года. Восемь погибших были турецкими иммигрантами, один – греком по происхождению, еще одной жертвой стала сотрудница полиции. Преступники всегда стреляли из одного и того же пистолета – CZ 83 калибра 7,65 – и связь между убийствами полиция смогла установить довольно быстро. Но мотив долгое время оставался неизвестным. На полицейском жаргоне серию преступлений называли «кебабными убийствами» - с намеком на разборки этнической мафии на рынке заведений фастфуда. Кроме убийств, в июне 2004 года неонацисты устроили взрыв в одном из иммигрантских кварталов Кельна, в результате которого пострадали 24 человека.

Все трое членов «Национал-социалистического подполья» выросли в городе Йена на территории бывшей ГДР. Они сошлись в начале 1990-х на почве интереса к крайне правым идеям, которые особенно сильно распространились после падения социализма и объединения Германии. Йена – второй по величине город в федеральной земле Тюрингия. На выборах в бундестаг 2017 года правопопулистсткая партия «Альтернатива для Германии» получила здесь второй результат по стране после Саксонии, также расположенной в Восточной Германии.

Участники группировки ушли в подполье еще в 1998 году. До этого они уже несколько лет состояли в неонацистских организациях и участвовали в разных акциях. Например, устроили «повешение» куклы с шестиконечной желтой звездой на автодорожном мосту, а также заложили небольшие бомбы возле различных госучреждений Йены. После нескольких таких инцидентов полиция устроила обыск в гаражах, которые принадлежали неонацистам. Опасаясь преследования, Мундлос, Бонхардт и Цшепе решили скрыться. Они написали единомышленникам письмо, в котором пообещали «перейти от слов к делу».

Раскрыть группировку удалось случайно в ноябре 2011 года. Деньги на жизнь члены «подполья» добывали, грабя банки. После одного из налетов Мундлос и Бонхардт подожгли свой общий передвижной дом, а затем застрелились. Вскоре Цшепе устроила пожар в их квартире в саксонском городе Цвиккау. Несколько дней спустя она сдалась полиции. Только после обысков стало ясно, что именно эти три человека стоят за убийствами иммигрантов. Решающей уликой стало видео, на котором Цшепе признавалась в совершенных преступлениях.

В деле остается много неясного. До сих пор неизвестно происхождение арсенала из 20 пистолетов, револьверов и винтовок, которые были обнаружены в квартире и передвижном доме участников «подполья». Также неясно, почему Мундлос и Бонхардт решили покончить с собой, не став сопротивляться преследовавшей их полиции.

Одна из главных тем для спекуляций – роль полиции и спецслужб. Вскоре после ареста Цшепе было уничтожено множество файлов, имеющих непосредственное отношение к участникам группировки – по официальной версии, за истечением срока давности. Досье на всех троих «подпольщиков» были заведены еще в 1990-х годах.

В кафе, где был убит один из иммигрантов, обедал агент Федеральной службы по защите конституции, который, однако, не отреагировал на преступление. В суде он говорил, что не слышал выстрелов. Между тем журнал Der Spiegel писал, что агент не скрывал своих крайне правых взглядов, а в родной деревне носил прозвище «маленький Адольф».

Журнал Stern, в свою очередь, опубликовал материал, в котором утверждается, что несколько сотрудников немецкой контрразведки и американских спецслужб были свидетелями убийства «подпольщиками» полицейского. Власти эту информацию отрицают.

Напомним, что ранее в Польше неонацисты хотели устроить концерт ко дню рождения Гитлера, но их задержала полиция.