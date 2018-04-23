В Польше неонацисты хотели устроить концерт ко дню рождения Гитлера - для задержания двоих из них задействовали более 100 правоохранителей

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

В субботу, 21 апреля, в польском городе Джержонюв сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двоих участников неофашистских групп, которые организовали концерт в честь дня рождения Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает  RMF24.

Как отмечает издание, операция, в которой приняли участие более ста сотрудников различных служб, планировалась несколькими неделями ранее. Во время проведения спецоперации большая часть улиц была заблокирована, местные жители не могли вернуться в свои дома на протяжении 20 часов.

В свою очередь,  Gazeta.pl со ссылкой на сотрудников прокуратуры сообщает, что речь идет о запланированном концерте в честь годовщины рождения Гитлера, который так и не состоялся. Кроме того, правоохранители проверили документы более чем у ста участников данной акции, также были проведены обыски в квартирах и транспортных средствах. В понедельник, 23 апреля, двоим задержанным должны сообщить о подозрении.

Отметим, что по информации издания Gazeta Wyborcza, один из задержанных является братом арестованного члена правящей политической партии «Право и справедливость» Петр Бабяж, чье имя фигурирует в так называемом деле «Вроцлавского Красного креста» (в феврале 2018 года одного из членов партии на три месяца арестовали в связи с подозрением в присвоении более 1 миллиона злотых; денежные средства, по мнению органов досудебного расследования, организовывался вроцлавской организацией «Красный крест», – прим.).  

Напомним, что депутат Львовского горсовета от «ВО «Свобода» Марьяна Батюк на своей странице в Facebook разместила поздравление с днем рождения Адольфа Гитлера.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия