«Большой человек, как ни крути», - во Львове депутат горсовета поздравила Гитлера с днем рождения

Утром в пятницу, 20 апреля, депутат Львовского горсовета от «ВО «Свобода» Марьяна Батюк на своей странице в Facebook разместила поздравление с днем рождения Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

«Большой человек, как ни крути …», — написала политик и добавила две цитаты из книги Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf).

Час спустя сообщение было удалено, однако его успела перепостить другой член ВО «Свобода» — 27-летняя Иванка Белая-Кондратьева из Кривого Рога.

«28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии ВО «Свобода». В качестве депутата больше всего запомнилась инициативой вывешивания красно-черного флага ОУН-УПА на башне львовской Ратуши и на флагштоке на Высоком замке, однако депутаты горсовета ее не поддержали. Эта же депутат недавно зарегистрировала проект постановления Львовского горсовета о запрете исполнения песен на русском языке, однако пока не известно, будут ли рассматривать этот проект постановления на ближайших заседаниях сессии ЛГС депутаты», — говорится в сообщении.

Директор школы №100 Василий Титар пообещал провести с Батюк профилактическую беседу.

«Считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам», — заявил он.

Как известно, в 2014 году в Украине ввели уголовную ответственность за пропаганду нацизма и коммунизма.

Напомним, нардеп от «Оппоблока» Евгений Балицкий заявил, что в Украине произошел госпереворот и назвал нынешнюю власть оккупационной. Также другой нардеп от «Оппоблока» в Раде заявил, что на Донбассе идет гражданская война.

Ранее сообщалось, что нардеп от ОБ Дунаев прикрывал боевиков ЛНР. В настоящее время Сергей Дунаев является народным депутатом от фракции «Оппозиционный блок» и не скрывает своих симпатий к пророссийским вооруженным формированиям. 9 мая 2015 года, выступая на митинге в Лисичанске, Дунаев назвал боевиков ЛНР «героями».

Отметим, что ранее сообщалось о том, что «Оппозиционный блок» предлагает амнистировать боевиков, воюющих на Донбассе.

Как ранее сообщалось, конгресс США продлил запрет на финансирование полка Нацгвардии «Азов» из американского бюджета.