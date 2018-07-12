В Турции на курорте россиянин, расстроившись поражением своей сборной, избил украинца – мужчина впал в кому

В Турции в городе Аланья россиянин избил 57-летнего украинца Андрея Сову.

Об этом сообщил начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич в комментарии «Обозревателю».

В Министерстве иностранных дел Украины пытались договориться со страховой компанией о лечении и транспортировке жителя Запорожья домой, однако не удалось.

- Посольство Украины в Турции постоянно поддерживает контакт с женой пострадавшего, туроператором, страховой компанией и руководством больницы. Мы обратились в компетентные органы Турции с просьбой предоставить документы по делу. Провели переговоры со страховой компанией потерпевшего по поводу поиска альтернативных путей решения проблемы покрытия трат на лечение и возможного транспортирования. Но не нашли поддержки, - сказал Кирилич.

По словам его жены, он пострадал из-за россиянина, разозленного проигрышем сборной.

- Сейчас он в больнице, подключен к аппаратам, в сознание не приходил. Это единственная помощь, которую нам тут оказывают. Везде меня футболят, денег на транспортировку мужа у меня нет, и что мне делать, я не знаю, - рассказала супруга пострадавшего Светлана.

По ее словам, с 7 июля муж находится в коме. Светлана отмечает, что конфликт произошел вечером на территории отеля Ganita holiday village. По данным журналистов, в крови пострадавшего было обнаружено большое содержание алкоголя, поэтому страховая компания признала этот случай не страховым и отказалась осуществлять оплату.

- Почему-то чужой турист прошел на территорию отеля, он был россиянином. Меня рядом не было, другие отдыхающие говорят, что россиянин был злой из-за проигрыша российской сборной по футболу. Он ударил мужа, тот упал и ударился головой об асфальт, потерял сознание. Только по бейджику на руке удалось определить, кто он и откуда, - говорит Светлана.

Мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Сейчас мужчина находится в коме, в сознание не приходил.

По данным туроператора, на место прибыла полиция, они провели расследование, опросили свидетелей и возбудили уголовное дело. Полиция задержала россиянина, но на другой день уже отпустила. Он уплатил штраф $800.

- Я взяла выписку в полиции, они его отпустили, и он свободно тут где-то ходит, - жалуется Светлана.

Она подчеркнула, что в консульстве Украины в Турции ей посоветовали только молиться.

- Мне там сказали - молитесь. Потом посоветовали пройтись по отелю и собрать деньги, потому что у консульства денег на помощь нет. Я просто в шоке, не знаю, что делать. 15 июля у меня заканчивается путевка, как я могу улететь без мужа? – сообщает Светлана.

Напомним, ранее в Польше избили битами троих украинцев – одного госпитализировали с прокушенным языком и проломленным черепом.