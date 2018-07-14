«Дневная прибыль составляла более 20 тысяч»: В Одессе СБУ задержала инспектора таможни на взятке за перевозку фруктов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом взяточничестве старшего инспектора Одесской таможни Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал от граждан деньги за перевозку через государственную границу фруктов без надлежащего таможенного оформления. Дневная прибыль от взяточничества составляла более 20 тысяч гривен.

Злоумышленника задержали во время получения очередного транша в размере 7 тысяч гривен.

Задержанному объявят о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение».

Напомним, в Виннице СБУ задержала главу управления ГФС.