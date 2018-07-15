Сторонника ИГИЛ приговорили к пожизненному заключению за подготовку покушения на 4-летнего британского принца

В Великобритании в пятницу, 13 июля 32-летнего Хуснайна Рашида приговорили к пожизненному заключению за подготовку покушения на 4-летнего принца Джорджа.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на Sky News.

В октябре 2017 года (спустя два месяца после того, как принц пошёл в школу) Рашид организовал группу в Telegram, через которую распространял изображения Джорджа с призывами отравлять мороженое и готовить нападения на стадионы. Судья, выносивший приговор, заявил, что намерения Рашида были «понятны»:

- Вы предоставили название и адрес школы принца Джорджа, изображение школы принца Джорджа и инструкцию или угрозы, из которых следовало, что принц Джордж и другие члены королевской семьи должны стать потенциальными целями [для нападения].

Рашид признал часть обвинений. Веб-дизайнер жил в городке Нельсон в Ланкашире и в период активных нападок на принца (между 28 января и 23 ноября 2017 года) сидел без работы. Его арестовали в ноябре из-за того, что он «писал отдельным личностям, которые как считается, находились на подконтрольной ИГИЛ территории, искал их совета о маршрутах путешествий в Сирию, копил деньги с намерением потратить их на путешествие, покупал оборудование и искал спонсора, чтобы присоединиться к ИГ».

По данным суда, боевик ИГ с позывным «Рапунцель» присылал Рашиду инструкции по подготовке бомб и способам сбить самолёт. Сам безработный-веб-дизайнер, судя по всему, вёл канал с названием «Одинокий муджахид», где, в том числе, призывал сторонников организовывать одиночные атаки.

Напомним, что в Японии казнили основателя секты «Аум Синрике».