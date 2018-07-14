«Это уже бастион, который будет трудно взять»: Опубликованы фото, как российские войска в Крыму укрепляют границу с материком

В Крыму российские оккупанты наращивают строительство оборонительных военных укреплений на админграницах и вдоль канала.

Об этом написал в Facebook блогер Антон Ходза, опубликовав снимки, сделанные украинской аэроразведкой.

«Россия превращает Крым в сплошную военную базу. Наша аэроразведка внимательно следит за строительством оборонительных укреплений на админграницах и вдоль канала. Темпы впечатляют. Укрепление строятся быстро, военные базы строятся быстро, военные городки строятся быстро», – написал он.

«Например, четыре многоэтажки на снимках — это хавиры (дома — ПН) для ФСБшников и их семей. Построенные за полгода. Это уже бастион, который сходу взять будет очень трудно», – отметил он.

Напомним, ранее съемки со спутника показали масштабы исчезновения растительности в Крыму.