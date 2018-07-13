«Грозит экологическая катастрофа»: Съемки со спутника показали масштабы исчезновения растительности в Крыму

В оккупированном Крыму наблюдается значительное ухудшение состояния растительности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины со ссылкой на данные космической съемки.

«Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова. Небрежное отношение оккупационной власти Российской Федерации к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях Автономной Республики Крым может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологической катастрофе на полуострове», – говорится в сообщении.

Нормализованный относительный индекс растительности NDVI в Крыму в июне 2016 года Нормализованный относительный индекс растительности NDVI в Крыму в июне 2018 года

По данным министерства, в течение двух лет индекс количественной оценки растительного покрова в некоторых частях АР Крым снизился до самой низкой отметки – 0,3. Всего в июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снижение значения общего индекса составило 23%.

«Действия РФ в этом контексте свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересовано в развитии АР Крым с его природным потенциалом, а его безответственность приводит к неотвратимому вреду окружающей среде и убыткам для гражданского населения, проживающего на этой территории», – отметили в МинВОТ.

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