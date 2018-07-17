В Ровно на автомобильной парковке застрелили местного предпринимателя

В Ровно во вторник, 17 июля, неизвестные застрелили местного предпринимателя.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Около 13:00 часов в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной Сотни застрелили мужчину. Тело человека с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель, частный предприниматель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и оперативники. Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Херсоне киллер расстрелял бизнесмена, у которого был конфликт из-за недвижимости с экс-мэром Сальдо.

Напомним, что в Первомайске предотвратили покушение на бизнесмена, которого намеревались застрелить в центре города.