На Николаевщине пьяный мужчина ломом избил собутыльницу за отказ от секса

В Братском Николаевской области полиция задержала мужчину, который в гостях прогнал сожителя хозяйки дома, а ей предложил интимную близость – после отказа гость жестоко избил женщину ломом.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
В гостях мужчина пил алкогольные напитки совместно с пострадавшей и ее сожителем.
«В какой-то момент подогретый водкой гость решил продолжить застолье наедине с хозяйкой. Он схватил ее не менее пьяного сожителя и вытолкал на улицу, а потом стал приставать к женщине, требуя от нее интимной близости», – говорится в сообщении.
Когда женщина отказала, пьяный гость начал ее жестоко избивать сначала руками, а потом всем, что попадало под руку.
После избиения жертва потеряла сознание, а злоумышленник пошел на диван отдохнуть. Именно в этот момент в помещение вошли полицейские, которые отрабатывали территорию поселка – пострадавшая и ее сожитель находятся на учете в полиции как неблагополучные и систематически употребляют спиртные напитки.
Увидев окровавленную женщину, полицейские немедленно вызвали скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшую в реанимационное отделение с тяжелыми травмами головы и туловища. Ее обидчика задержали и по согласованию с прокуратурой, сообщили о подозрении в преступлении.
Выяснилось, как 31-летний подозреваемый, так и 47-летняя пострадавшая имеют за плечами криминальный стаж – женщина за совершение имущественных преступлений, а мужчина – за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Следственным отделением Братского отдела полиции расследуются материалы уголовного производства начатого по признакам часть 1 статья 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). За совершенное преступление мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Вознесенске мужчина избил и изнасиловал свою 53-летнюю соседку.