«Укрзалізниця» уволила машиниста и его помощника, которые на Николаевщине поездом переехали женщину и увезли ее тело

«Укрзалізниця» уволила машиниста и его помощника, которые в Березнеговатом переехали женщину, а после происшествия забрали ее тело и выкинули в другом месте, чтобы скрыть факт своей виновности.

Об этом сообщает пресс-центр регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзалізниця».

«Из-за нарушения рабочей дисциплины и Регламента действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях машиниста и помощника машиниста был уволен с занимаемых должностей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в сообщении.

Напомним, что происшествие с участием поезда №2518 Апостолово – Николаев произошло вечером 13 июля. После отправления поезда со станции Березнеговатое и осмотра переезда дежурный обнаружил ампутированную руку, следы крови и волочения на расстоянии 15-20 м от переезда. Также возле руки нашли мобильный телефон. Дежурный обратился в полицию по этому поводу. Тело нашли 15 июля возле станции Новопетровка.

В полиции открыты уголовные производства по части 3 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, если они повлекли гибель людей») и по части 1 статьи 297 («Надругательство над трупом») Уголовного кодекса Украины.