В Николаеве пассажир ранил таксиста ножом в шею - местные рыбаки держали злоумышленника до приезда полиции

В Николаеве, во вторник, 17 июля пассажир ранил таксиста ножом в область шеи, находившееся по близости рыбаки удерживали злоумышленника до приезда полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

О происшествии на перекрестке паромного спуска и улицы Набережной около часа ночи на спецлинию «102» сообщил местный житель. В свою очередь, правоохранители установили, что пострадавший работает водителем такси, и в тот вечер получил заказ на перевозку пассажиров.

«Мужчина приехал на вызов к одному из развлекательных заведений в Корабельном районе Николаева. В машину сели двое парней и сказали, что нужно ехать в междугородной вокзала. Приехав к месту назначения, один из мужчин вышел из автомобиля и ушел, а другой сообщил водителю, что у него нет средств и, чтобы расплатиться, нужно еще проехать к нему домой, где он рассчитается. Таксист согласился и отвез пассажира к указанному месту. Пассажир сходил домой и уже через несколько минут вернулся и сообщил, что его ждет еще один товарищ, и нужно поехать в паромная спуска. Водитель не стал отрицать и продолжил возить парня. Подъезжая к перекрестку паромной спуска и ул. Набережной, водитель в зеркало заметил, что пассажир достал из кармана что-то блестящее, и уже через мгновение злоумышленник приставил к шее водителя нож и начал угрожать», - идет речь в сообщении.

Пострадавший попытался выхватить нож из рук преступника, после чего между мужчинами началась борьба, в ходе которой ранили водителя. В это время неподалеку на берегу реки рыбачили двое мужчин, которые увидели, что в салоне такси происходит драка и сразу бросились на помощь. Рыбаки вытащили злоумышленника на улицу и удерживали его до приезда правоохранителей.

Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 29-летний местный житель. Злоумышленник задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что в Николаеве суд приговорил к 12 и 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух мужчин, которые с ножом напали на таксиста и угнали его автомобиль.