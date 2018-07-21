В Германии мужчина устроил резню в автобусе – пострадали 14 человек

В Германии в городе Любек мужчина с ножом напал в автобусе на людей. 14 человек получили ранения.

Об этом сообщает «Lübecker Nachrichten».

Известно, что инцидент произошел в автобусе, который был полностью заполнен людьми. Один из пассажиров внезапно бросил на землю рюкзак и достал кухонный нож.

Сообщается, что водитель остановил автобус и после этого нападавший бросился на него. Водителю удалось открыть пассажирскую дверь для того, чтобы люди могли бежать. Рядом оказался патруль полиции, преступник был быстро задержан.

По данным полицейских, погибших в результате нападения нет. Двое людей получили тяжелые ранения, а 12 – легкие.

По информации журналистов, преступник имеет иранское происхождение, ему более 30 лет.

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